Formand vender tilbage - lokal venstremand er fortrøstningsfuld

Det kom som noget af et chok for Venstre og hele det politiske system, da Jakob Ellemann for et halvt år siden måtte kaste håndklædet i ringen med en sygemelding for stress.

Det skete kun uger efter, at han var med til at danne SVM regering hen over midten, hvor han udover at være formand for Venstre også skulle være forsvarsminister.

Stephanie Lose måtte springe ind som formand og økonomiminister, og økonomiminister Troels Lund Poulsen måtte vikariere på posten som forsvarsminister.