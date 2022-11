Forsikringsselskab opfordrer til lidt julebelysning

Det fortæller de i en pressemeddelelse.



Julelyskæder med LED har omkring 80 procent mindre strømforbrug end de gamle glødepærer. Tænd og sluk ure kan købes for få penge til indendørs og udendørs brug. Eva Lindberg Vibe, der er produktchef for Privatområdet hos If Forsikring fortæller desuden:

- Undlader man belysningen for at spare strøm, er det et godt formål, men en mørklagt bolig er samtidig et signal om, at der ikke er nogen hjemme, og det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge indbrud.