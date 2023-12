Forsikringsselskaber forventer tidobling af skadesanmeldelser frem mod januar

Det skyldes dels, at julen står for døren, og dels, at skaderne efter den seneste storm den 20. oktober ikke alle sammen er udbedret endnu.

- Vi udbedrer skaderne i rækkefølge efter, hvor akutte de er. Et drivhus, der er gået i stykker, er træls, men det kan godt vente med at blive repareret. Mens vand, der drypper ind i stuen, for eksempel ikke kan vente, forklarer Rasmus Gade.

Gjort hvad de kunne

Ifølge pressechefen har GF Forsikring gjort, hvad de kunne for at forberede sig på stormen Pia og nedbringe medlemmernes ventetid.

- Vi har været i kontakt med vores håndværkere for at forberede dem på, at der kommer ekstra akutte opgaver hen over julen, og så har vi informeret vores medlemmer om, hvordan de bedst kunne sikre deres huse og genstande i stormen.

Og her har Rasmus Gade kun ros til syd- og sønderjyderne.

- De er trænede i storme og gode til at forebygge skader. De sørger for at sikre løse genstande og begrænse omfanget af de skader, der så alligevel sker, fortæller han.