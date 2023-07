Forsker afliver myte om et myg-frit Danmark

Det samme gælder Rhindalen i Tyskland og Montpellier i Frankrig. Begge steder ville det være uudholdelige at leve, hvis der ikke blev lavet store indsatser for at begrænse bestanden af myg.

- De steder, hvor man har problemer med myg, gør man allerede rigtig meget for at holde bestandene nede. Ofte bruger man en gift, som slår myggelarverne ihjel uden at gøre nævneværdig skade på andre insekter, siger René Bødker.

Er en myg-fri verden mulig?

Selvom mange sagtens kunne ønske sig at slippe helt for myg, ville det blive meget dyrt for ikke at sige næsten umuligt at slå alle myg ihjel.

Men hvordan ville det påvirke vores natur og biodiversitet, hvis alle myg blev udryddet?

- Det passer simpelthen ikke, at vi ikke kan undvære dem, siger René Bødker, som mener, at man godt kan forestille sig en myggefri verden, uden at resten af de globale økosystemer ville bryde sammen.