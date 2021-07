Forsker: Landsholdet har vist følelser og samlet befolkningen

Semifinalen onsdag, som blev fulgt på storskærme flere steder i det syd- og sønderjyske, blev sidste stop for det danske fodboldlandshold, der måtte se sig slået af England.



Hele EM-slutrunden har dog været noget ganske særligt, der ikke er set i mange år.

Spillerne på det danske landshold har vist åbenhed og følelser og er dermed kommet i øjenhøjde med danskerne.

Det siger Kenneth Holm Cortsen, der er forsker i sportøkonomi og -branding ved Professionshøjskolen UCN.

- De har turdet vise følelser

Og det har været med til at skabe den store opbakning til holdet, vurderer han.

- Det har været en kæmpe følelsesmæssig rutschebanetur. Det er et fantastisk narrativ, som fodboldlandsholdet har fået skabt.

- De er kommet i øjenhøjde med befolkningen, fordi de har turdet vise følelser. De har virket tilnærmelige i stedet for utilnærmelige. Og det har smittet af på danskerne, siger han.

Det er ikke gået ubemærket hen i gadebilledet, at Danmark har klaret sig godt i slutrunden.

Dannebrogsflag har hængt fra altaner, og landsholdstrøjer har været at spotte i massevis på gaderne de seneste mange uger.

Historisk slutrunde

Både spillere og fans har grædt og hujet. For mange var målet og drømmen en ny "Sommeren '92" med en sejr i EM.

Selv om landsholdet ikke nåede helt til tops, vil det dog være en slutrunde, der går over i historiebøgerne.

- Fodbold er verdens mest populære idrætsgren, så når det går godt, har den en evne til at samle befolkningen.

- Fedt, at de unge har fået mulighed for at opleve det

- Men det er noget helt særligt, der er sket i år med alle de bemærkelsesværdige faktorer, der har været på spil med corona, hjemmebane i Parken, situationen med Christian Eriksen og håndteringen af det. Og så godt spil.

- Det er fedt, at de unge har fået mulighed for at opleve det, der for os, der kan huske det, kan synes virke som en fjern tid i 80'erne og 90'erne, siger Kenneth Holm Cortsen.

Danske roligans kunne ikke rejse til London for at se kampen onsdag på grund af britiske coronarestriktioner. Kun enkelte af de mest trofaste fans var særligt inviteret. En af dem er Bjarne Bihl-Nielsen fra Vejle, som kun har misset to landskampe siden 2009.

Derudover sad der 8.000 danske tilskuere, som alle er fastboende i Storbritannien.