Forsker om farvel til russisk gas: Kræver voldsomme ændringer

- Det kræver en række ret voldsomme tiltag inden for en kort årrække. Vi skal accelerere noget af det, vi allerede gør. Industriens produktion skal elektrificeres. Vi skal have udbredt fjernvarmen til at dække 70 procent og have individuelle varmepumper op at stå.

- Og så skal vi have generelle energisparekampagner udbredt, så vi kan mindske det energiforbrug, vi har, siger han.

Uafhængighed fra Rusland

På et pressemøde søndag aften har statsminister Mette Frederiksen (S) meddelt, at Danmark "så hurtigt som muligt" skal gøres uafhængig af gas fra Rusland. Det er en del af en sikkerhedspolitisk aftale, som regeringen, Venstre, De Konservative, SF og De Radikale har indgået.

Tiltaget er en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Og det vil kunne mærkes på el- og varmeregningerne i de danske hjem, at der på sigt bliver lukket for den russiske gas, understreger Brian Vad Mathiesen.

- Danskerne mærker allerede i stort omfang, hvad der kommer. Vores energipriser er allerede høje og har været det i længere tid. Vi må forvente, at de forbliver høje og måske endda bliver endnu højere, siger han.

I princippet kunne Danmark slukke for den russiske gas i morgen, forklarer professoren. Men det ville blandt andet kræve, at alle virksomheder, der ikke er samfundskritiske, blev lukket ned.

- Det er jo en ikke en holdbar situation. Så strukturelt, for at lave besparelser, der svarer til importen af naturgas fra Rusland, vil vi skulle bruge tre år på at omstille os, siger Brian Vad Mathiesen.

Vi vil dog først være helt i mål med omstillingen efter fem til otte år.

- Og så vil vi være nede på et niveau, hvor vi er nettoeksportører af biogas, siger forskeren.

Også andre løsninger kan virke

Brancheorganisationen Dansk Energi peger overordnet på de samme tiltag som Brian Vad Mathiesen. Direktør Lars Aagaard mener således, at mere grøn strøm og elektrificering skal gøre Danmark fri af russisk gas.

- Derfor skal vi stille mange flere vindmøller og solceller op og sørge for et robust el-net, der kan klare det. Vi skal også hjælpe gaskunderne med at omstille til varmepumper eller fjernvarme, siger han i en skriftlig kommentar.

Danmark er selv en stor producent og eksportør af biogas. Produktionen er dog for tiden nedsat, fordi Tyrafeltet i Nordsøen, som er den største gaskilde på dansk territorium, er under renovering.

I 2020 importerede Danmark 36 procent af sin forsyning af naturgas fra udlandet, fortæller Brian Vad Mathiesen. Hvor stor en del, der kom fra Rusland, er svært at gennemskue og gøre op.

Naturgas udgør 15 procent af den samlede danske energiforsyning.