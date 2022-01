Forsker: - Udflytning til 'udkantskommuner' er kommet for at blive

- Vi undersøgte det i nogle år, og fandt ud af, at den aldersgruppe hellere vil give køb på afstanden til arbejdet end størrelsen på boligen. Så hellere vil flytte sig lidt længere, for at få det de gerne vil have, forklarer fremtidsforskeren.

Hjemmearbejde løser pendlerproblem

Ifølge Jesper Bo Jensen har coronakrisen accelereret den tendens.

- Corona har i den grad lært os, at vi kan arbejde på afstand. Så man kan faktisk bo i Aabenraa og for eksempel arbejde i Aarhus – eller en anden større by - hvor man så pendler nogle gange i ugen. Sådan et liv er helt anderledes for en børnefamilie, end at skulle gøre det hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, siger han.