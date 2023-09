Forskere: Der er plads til over 200 ulve i Danmark

Der er i det danske landskab er levesteder og føde nok til mellem 11 og 30 ulvepar eller kobler, der er en flok af ulve, svarende til mellem 77 og 210 ulve i vinterbestanden.



Det vurderer forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i et notat bestilt af Miljøstyrelsen.

Vurderingen kommer på baggrund af, at Miljøstyrelsen har bedt forskere ved Aarhus Universitet om at lave en biologisk vurdering af, hvordan ulvebestanden i Danmark kan forventes at udvikle sig i fremtiden.

Den nuværende bestand af ulve er på cirka 30 voksne ulve og mellem 14 og 20 hvalpe.