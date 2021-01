Forskud til minkavlere kommer for sent: - Det har været aftalt siden oktober

Rasmus Prehn oplyser, at forhandlingerne om erstatning bliver delt op i to spor, da de har vist sig at trække ud.

Forhandlingerne drejer sig om udbetaling af en bonus for hurtigt at slå mink ned, erstatning for aflivede mink og destruerede skind. Dertil kommer ekspropriation af avlernes bure, bygninger og andet udstyr. Det er også den rigtige måde at gøre det på ifølge Tage Pedersen.

- Jeg synes det er den rigtige måde at køre det i to spor, men det har taget for lang tid, siger han.