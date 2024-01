Forslag om flag splitter regeringen

- Mindretallet har en særlig position, og de skal have lov til at flage. Men ellers flager vi med Dannebrog i Danmark, for vi er et lille land og skal hævde vores suverænitet. Det er en provokation, hvis man bare hejser et andet lands flag i sin flagstang, siger Søren Espersen, en af forslagsstillerne fra Danmarksdemokraterne.



Brændte koraner

Ifølge Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) begrænser det ytringsfriheden, hvis man ikke frit må flage med andre landes flag.

Netop ytringsfriheden blev også brugt som argument mod koranafbrændingsloven, som Moderaterne stemte for. Men det er to forskellige hensyn, mener han.

- Det er mærkværdigt, at forslaget kommer fra Danmarksdemokraterne, som brugte ytringsfriheden som argument imod loven om koranafbrænding. Dén lov vedtog vi af hensyn til Danmarks sikkerhed. I forhold til flagning er der ikke noget godt argument for et forbud, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.