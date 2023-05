Forstandere ærgrer sig over forslag: Kan føre til lukning af efterskoler

I rapporten anbefales det dog, at efterskolerne fortsat skal kunne udbyde et tilbud efter 9. klasse. Det kommer bare til at være uden grundskolepensum og eksamen.

- Altså ikke 10. klasse, men et 10. skoleår med karakter af et ungdomsår, et fællesskabsår eller et interesseår, der skal give de unge et bedre grundlag for at mestre deres kompetencer og livet, om man vil, lyder det i teksten.

"Vil ramme de unge hårdt"

På Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er forstander Tommy Mikkelsen ikke tilfreds med det forslag.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man går efter at nedlægge 10. klasse. Hvor meget man end vender og drejer det, så ender man med at stå med nogle mennesker, som stadig er uafklarede, fortæller han.