Forsvarsministeriet advarer om falske mails om indkaldelse

Flere borgere har modtaget en falsk mail om, at regeringen har besluttet sig for at indkalde reserven i forbindelse med den sikkerhedspolitiske situation i Europa som følge af Ruslands angreb på Ukraine.

Det skriver Forsvarsministeriet fredag i en pressemeddelelse.

Det er ministeriet, der står som afsender på mailsene. Det drejer som et ukendt antal borgere, der har modtaget en falsk mail.

I den falske mail står der desuden, at man som borger vil blive kontaktet telefonisk for yderligere information.

Ville aldrig indkalde via Gmail eller Yahoo

Men reserven er altså ikke blevet indkaldt, understreger Forsvarsministeriet i pressemeddelelsen.

Derudover understreges det, at ministeriet og underliggende myndigheder kun skriver direkte til borgere via Digital Post og e-Boks. De skriver derimod ikke via eksempelvis Gmail eller Yahoo.

Har man modtaget en sådan mail, skal man slette den og hverken klikke på linket eller besvare mailen.

Man skal også kontakte politiet straks, hvis man har videregivet oplysninger, som, man oplever, bliver misbrugt.