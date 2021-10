Forsvarsministeriet kendte til forurening og trussel mod grundvand

Men Forsvarsministeriet sørgede ikke for, at spredningen af forureningerne blev stoppet, eller at der blev sat oprensning i værk. Ifølge flere af Folketingets forsvarsordførere blev de heller ikke orienteret om situationen. Det møder nu kritik fra Venstre, SF og Konservative.

Niels Flemming Hansen, forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti siger til Radio4 og Avisen Danmark, at han er "rystet "over, at Forsvarsministeriet ikke har viderebragt informationen til ordførerne.

Det har ikke været muligt for Avisen Danmark og Radio4 at få en kommentar fra Forsvarsministeriet inden deadline.