Fortsat lange ventetider på coronatest

Der er fortsat stor efterspørgsel for at blive testet for corona. Det betyder, at der rigtig mange steder er lang ventetid, hvis man ønsker at bestille en tid.

Derfor kan det være vanskeligt at nå en test inden juleaften.

Opgørelsen gælder de teststeder, der hører under Testcenter Danmark.

Her er der mulighed for at bestille tid i samfundssporet, hvis man ingen symptomer har. Hvis man er nær kontakt eller har symptomer, er der ingen eller kun kort ventetid.

Her er en aktuel oversigt. I parentes ventetid for nære kontakter.

Region Syddanmark

Esbjerg 9 dage (0)

Kolding 7 dage (0)

Sønderborg 6 dage (0)

Vejle 7 dage (0)

Aabenraa 5 dage (0)

Region Midtjylland

Horsens 7 dage (0)