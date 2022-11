Fra i dag er det slut med fritgående fjerkræ

Og noget tyder på, at smitten viser sig mere i efteråret. For det er ikke første gang, trusselsniveauet bliver hævet til høj i årets sidste måneder. Det samme skete sidste år og året før.

- Vi har prøvet det mange gange før, og det betyder desværre bare, at sygdommen er derude, siger Martin Hjort Jensen.

Derfor opfordrer han alle danske fjerkræsavlere til at følge anvisningerne fra Fødevarestyrelsen.

- Vi har et ansvar om at passe så godt som overhovedet muligt på vores dyr, og derfor skal vi alle gøre, hvad vi kan for at beskytte dem mod smitte, siger han og opfordrer alle fjerkræsavlere til at følge med i Fødevarestyrelsens fremtidige udmeldinger og anvisninger.