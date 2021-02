Fra i dag gælder nye indrejseregler

Svært at tjekke op på

Når køretøjerne ankommer til grænsen, og de bliver valgt ud til kontrol, så taler og forklarer poltiet overfor borgere, hvad reglerne er, og hvad de skal. Derfor er samtalen og kontakten også vigtige værktøjer for politiet i kampen om at få folk til at overholde kravene.

- Vi sikrer, at folk overholder reglerne, ved at ty til deres samvittighed og tale med dem om, at sådan er reglerne her i landet.

Men det kan være svært at vide, om folk lader sig teste indenfor 24 timer, og om de overholder kravene om karantæne.

- Vi taler jo med folk ved grænsen, og så lukker vi dem ind i landet, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål. Hvad de så gør efterfølgende, det må vi jo så følge op på, siger Allan Dalager, og tilføjer:

- Det er utroligt svært at tjekke op på, men det må ligge i regi af anmeldelser eller andre efterretninger, og det er jo så det, vi arbejder med hver evig eneste dag.

Andre regler i lufthavnen

Reglen om at lade sig teste indenfor 24 timer er dog anderledes, hvis man ankommer via luftveje til Danmark. Her skal man lade sig teste, inden man forlader lufthavnen. Det fortæller Mads Bisp Agersnap, der er presseansvarlig ved Billund Lufthavn.

I Billund Lufthavn rykker Falck ud, hver gang der lander et fly fra udlandet. Er testen positiv skal man have taget en opfølgende PCR-test og så i isolation. Er den negativ, må man fortsætte, men man skal stadigvæk gå hjem i ti dages isolation.