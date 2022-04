Fra i dag kan du brevstemme om EU-forsvarsforbeholdet

Den 1. juni skal danskerne til stemmeurnerne for at deltage i folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet.



Hvis man derimod vil brevstemme, så kan det allerede lade sig gøre fra onsdag. Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.

Man kan afgive sin brevstemme i alle landets kommuner og ikke kun den kommune, hvor man har bopæl.

Man kan møde op på et borgerservicecenter for at stemme, men nogle kommuner gør det også muligt på eksempelvis biblioteker.

Befinder man sig i udlandet, så kan man brevstemme på den danske ambassade eller det danske konsulat i det pågældende land.