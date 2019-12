Fra i dag kan du helt lovligt købe nytårskrudt

Fyrværkerisalget til dette års nytårsaften begynder i dag, søndag den 15. december, og det kan købes helt lovligt ved salgssteder ud over det ganske land.

Selvom du nu kan købe fyrværkeri og måske længes efter at høre høje knald samt se det farverige krudt på himlen, så må du væbne dig med tålmodighed. Det er nemlig ikke lovligt at fyre det af endnu.

Fem gode råd fra Danske Beredskaber Køb kun CE-mærket fyrværkeri Transporter og opbevar max fem kilo NEM – og kun til eget brug Opbevar fyrværkeriet tørt, og hold det fra elektriske apparater og varmekilder Opbevar fyrværkeriet utilgængeligt for børn Pak ikke fyrværkeriet ud eller fjern beskyttelseshætten fra lunten Se mere

Du er nødt til at vente til den 27. december før, du kan sætte en tændstik til lunten. Og det må du så i seks dage til og med den 1. januar 2020.

Skulle du være særlig tændt på at skyde nytåret ind, så vær opmærksom på, at der er begrænsninger på, hvor meget fyrværkeri du må transportere i din private personbil og opbevare i dit hjem. Loven siger max 5 kilo NEM - det vil sige Netto Eksplosiv Mængde - altså hvor meget krudt, der er i fyrværkeriet, men det er altså også en del.

Krudt fra Tyskland - nej tak

Tænker du nu, at det er billigere at smutte en tur over grænsen for at købe krudtet, så kan du godt tro om. Nok er det billigere, men det er ganske ulovligt - uanset om fyrværkeriet er helt lovligt og korrekt mærket i Tyskland. Så hvis du bliver snuppet i grænsekontrollen, venter der en stor bøde og konfiskation af fyrværkeriet.