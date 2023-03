Det fremgår af hjemmesiden varmecheck.dk.



Varmechecken er et skattefrit engangsbeløb, som i august sidste år blev udbetalt automatisk til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen.

Ansøgningsrunden kan denne gang benyttes af de husstande, som er berettiget til varmechecken, men som ikke fik den udbetalt sidste år.