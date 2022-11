Fra i dag kan du udskyde ekstraregningerne på gas og el

Processen med at få lavet og godkendt ordningen er ifølge Kamilla Thingvad gået stærkt.

Selvom energiselskaberne har knoklet for at være klar til tirsdag, kan man godt forvente, at alt ikke kører helt problemfrit.

- Det er klart, at det ikke er alt, der spiller, når ordningen går i gang, siger direktøren, der af den grund opfordrer kunder til at væbne sig med tålmodighed.

I et skriftligt svar til TV SYD skriver elselskabet NRGI, at deres kunder allerede nu har mulighed for at tilmelde sig indefrysningsordningen, men at det er for tidligt at sige noget om, hvor stor interessen blandt deres kunder er.

NRGI har desuden øget bemandingen, så de er klar til at hjælpe og servicere deres kunder på bedst mulig vis.

Det er ikke kun el- og gaskunder, der er omfattet af ordningen. Fjernvarmekunder er også indtænkt i politikernes aftale, men de vil først kunne indefryse ekstraregningerne fra 1. januar 2023.

Ordningen starter senere for fjernvarmekunder, fordi fjernvarmeselskaberne typisk afregner kvartalsvist, men præcis som for el- og gaskunder vil ordningen gælde et år.

Pressede købmænd siger nej til 'kviklån'

En aktuel undersøgelse fra De Samvirkende Købmænd (DSK) viser, at kun fire procent af de selvejende købmænd har tænkt sig at benytte sig af muligheden for at indefryse ekstraregningerne på energi.

Samtidig viser undersøgelsen, at 70 procent af købmændene frygter for butikkens eksistens hovedsageligt på grund af energiregninger, der i mange tilfælde er tre gange større end normalt.