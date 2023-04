Det sker efter, at Fødevarestyrelsen har ophævet kravet om, at man skal have sine fjerkræ indelukket, eller i indhegning med overdækning, som følge af trusselniveauet for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle.

Netop dét trusselsniveau blev nemlig sænket fra høj til middel fra den 17. april 2023.

- Det er vi glade for, og vi glæder os på vegne af vores kolleger, der nu igen kan lukke deres høns ud, siger Martin Hjort Jensen, der er formand for Landbrug og Fødevarer Fjerkræ.