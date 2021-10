Fra i dag overgår køreprøver til Færdselsstyrelsen

- Jeg er sikker på, at vi nok skal få moderniseret området, så der kan ydes en bedre service over for kørelærere og elever. Men det er også vigtigt at understrege, at det kommer til at tage tid, og det er partierne bag aftalen også bevidste om, så jeg håber, at alle vil vise tålmodighed, selvom jeg til fulde forstår frustrationen over at skulle vente på sit kørekort, siger transportminister Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet.



Der kan afholdes køreprøver 56 forskellige steder i Danmark. De 13 af dem ligger i Syd- og Sønderjylland.