Fra i dag skal vi bruge mundbind i offentlig transport

I dag lørdag den 22. august åbner vi et nyt corona-afsnit: Det er dag nummer et med krav om, at vi bruger mundbind, når vi kører med offentlig transport. Den, der ikke gør det og som nægter at forlade transportmidlet, risikerer en bøde på 2500 kroner.

Her er de nye regler, som skal mindske smitten med coronavirus:

Alle rejsende i den kollektive trafik skal bære mundbind.

Det gælder på alle tidspunkter af døgnet.

Rejsende kan bruge kirurgisk mundbind, stofmundbind eller visir.

Kravet gælder i bus, metro, tog, letbane, Flextrafik, på stationer og ved stoppesteder.

Kravet gælder også for passagerer i privat, kollektiv trafik herunder fjernbusser, færger og privat taxa.

Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager som handicap eller mental svækkelse være undtaget.

Man må kortvarigt tage sit mundbind af undervejs, hvis man skal spise, drikke eller føre en samtale med mundaflæsning.

Hvis en passager, der ikke vil følge de nye regler, nægter at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet. Det kan koste en bøde på 2500 kroner.

Kilde: Transportministeriet.

