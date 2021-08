Fra lørdag er det slut med mundbind i tog, busser og på færger

Sydtrafik: Det blev sværere for folk

Sydtrafik fortæller, at deres passagerer har været gode til at følge anvisninger, og at der derfor kun har været få problemer i løbet af perioden med mundbind.

- Vi har kunnet mærke, at det blev sværere for folk at huske mundbindet, efter at det ikke længere skulle bruges andre steder i samfundet, så det gør det da lidt lettere for chauffører og passagerer, at det nu er helt frivilligt, fortæller Jette Lauridsen, der er chef for Kunde og Marked i Sydtrafik i en pressemeddelelse.

Benny Engelbrecht (S) har ikke en forventning om, at det til vinter bliver nødvendigt at genindføre kravet.

- Jeg har lært af coronakrisen, at man aldrig skal udelukke noget på forhånd, så jeg vil ikke være skråsikker. Tingene kan ændre sig.

- Men vi har ingen planer om at genindføre mundbindskravet, medmindre der sker noget ekstraordinært med smitten eller kommer en variant, som vi ikke kender til i dag.