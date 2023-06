Det vil fra den 1. juli ikke længere være muligt at benytte sig af coronapasset, NemID fortsætter i begrænset drift, og afvikles gradvist frem til den 31. oktober, hvor MitID tager over.

Brug af lattergas på offentlige steder bliver gjort ulovligt. Det sker for at hindre unge i at bruge lattergas som rusmiddel.