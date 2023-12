Fra onsdag må du skyde fyrværkeri af - få styr på råd og regler her

- For mange danskere hænger nytår uløseligt sammen med raketter og bomberør. Men vi skal også tage hensyn til, at nogle - for eksempel tidligere udsendte, dyr og naturen - bliver påvirket af støj og forurening fra fyrværkeri. Det er vigtigt for mig at sige, at vi selvfølgelig stadig skal fejre nytåret med fyrværkeri, men nu bliver det i en kortere periode. På den måde kan vi tage hensyn til flere, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.



Bødestraffen skal hæves

Hvis regeringens lovforslag bliver vedtaget, vil det betyde, at det kun vil være lovligt at affyre fyrværkeri for privatpersoner i perioden mellem den 31. december og den 1. januar.

Lovforslaget lægger også op til, at bødegrænserne for overtrædelse af reglerne skal hæves.