Fra 'smukt' til 'overset': Her er borgmestrenes reaktioner på trafikaftalen

Fredericia Kommune

Steen Wrist, Socialdemokratiet, borgmester i Fredericia, havde håbet på flere punkter i aftalen, der var øremærket den sydøstjyske kommune.

- Der står sjældent Fredericia på ret meget, når det handler om infrastruktur, så vi kigger på puljerne. Jeg kunne have ønsket mig, at der var sat penge af til et støjværn hele vejen langs motorvejen, og det spor kommer vi til at arbejde videre med. Aftalen løber til 2035, men vi kommer ikke til at vente med at indfri det ønske til 2035.

- Vi holder derfor ved gul i lyskrydset. Der er en række projekter, der skal indfries, men vi er dælme klar til at træde på speederen, når der bliver grøn, siger han.