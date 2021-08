Frem med stjernekikkerten: I nat er der chance for at se stjerneskud

Muligheder trods skyer

For de fleste syd- og sønderjyder vil himlen i løbet af natten være dækket af skyer, der besværliggør muligheden for at se stjerneskud. Der kan dog være huller i skydækket, hvorfor der stadig er mulighed for få et glimt af meteorsværmen.

- Det er desværre ikke sikkert, at man kan se himlen, hvis man går ud i nat, men det er absolut værd at kigge ud. Der kan jo godt være et hul, lige der hvor man kigger ud, siger Andreas Nyholm, meteorolog på TV2 Vejret.

- Jeg har selv set nogle rigtig flotte meteorer under Perseiderne. Det er det flotteste show på året, og det er derfor et højdepunkt på nattehimlen, siger han.