Fremtidsfuldmagter er det vilde vesten

Årsagen kan blandet andet være manglende rådgivning eller ekspertise, mener Eva Naur, der er lektor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

For i takt med, at interessen for at oprette fremtidsfuldmagter er steget, så er mængden af forskellige udbydere også.

En google-søgning viser mange hjemmesider, der lokker med priser ned til 175 kroner og en oprettelsestid på kun 10 minutter. Nogle af landets store ejendomsmæglere - blandt andet Danbolig - tilbyder også at lave fuldmagterne. Og fælles for flere af de udbydere er, at de ikke nødvendigvis er advokater, men juridiske rådgivere - hvilket ikke er en beskyttet titel.