Frikort til socialt udsatte er nu permanent

I går blev det så endeligt vedtaget i folketinget, at ordningen bliver permanent. Hidtil er den blevet forlænget et år ad gangen. En af dem, der har kæmpet for at ordningen skulle have et langt liv, er Daniel Noti fra Aabenraa.

- Nu slipper vi af med usikkerheden og kan ånde lettet op og sige, Yeees!, fortæller Daniel, der har en autismediagnose.