Frygt haven mere end ulven.

Kun to mennesker i hele Europa er blevet dræbt af ulve i de seneste 200 år. Alligevel bliver mange stadig skræmte, hvis der er en ulv i nærheden.

- Mennesket har i mange tusind år været byttedyr for andre større og farligere dyr. Derfor er der et beredskab i vores hjerner, der advarer os mod ulve, mens vi har sværere ved at forklare vores børn om de ting, der truer dem, elbiler, trafik, fald fra træer og så videre, siger psykologiprofessor Henrik Høgh-Olesen.



Men risikoen for at blive bidt af sin egen eller naboens hund er langt større end faren for at blive bidt af en ulv.

Derudover nævner Ulykkes Analyse Gruppen ungtyre, havearbejde, stiger og manglende cykelhjelm som oplagte muligheder for at komme galt afsted.