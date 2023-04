På trods af det fine vejr er der dog også en kølig dag i vente, da vinden kommer fra det nordøstlige verdenshjørne.

Er man ude i middagssolen i længere tid, er det en god idé at smøre sig ind i solcreme. Solen står nemlig efterhånden så højt på himlen, at uv-indekset for første gang i år rammer tre, hvilket er den typiske tærskelværdi for solbeskyttelse herhjemme.