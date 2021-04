Fuld fart på salg og leje af sommerhuse

Danskerne køber og lejer sommerhuse som aldrig før, og den store efterspørgsel presser i samme ombæring priserne på sommerhuse op.

Ifølge boligsiden.dk er sommerhuspriserne siden coronakrisens start for et år siden steget med 12,7 procent på landsplan.

Hos EDC Domus i Trekantområdet mærker man tydeligt købertrangen.

- Der er både rift på dyre og billige sommerhuse. Det er også grunde, hvor folk har mulighed for at bygge et funklende nyt sommerhus, som også er populært, siger Johs Andersen, der er indehaver af EDC Domus i Trekantområdet.

I Vejle Kommune, som har oplevet den største prisstigning, er kvadratmeterprisen steget med knap ti procent fra februar 2020 til februar 2021, viser statistik fra boligsiden.dk.