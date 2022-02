Fuld plade på utilfredshed: Bankoforeninger dumper ny aftale

Skeptisk over liberalisering

Et andet kritikpunkt som brancheforeningen bringer til bankobordet er, at der med den nye aftale er udsigt til, at partierne bag aftalen åbner op for en liberalisering af et bingo- og bankomarkedet. Hidtil har det været helliget foreninger med almennyttigt formål.

- En liberalisering gør, at det i højere grad bliver en forretning, siger hun med henvisning til, at det hidtil har været foreninger, der har drevet bankospillet i Danmark og ingen har tjent på spillene, da eventuelle overskud er sendt videre til almennyttige formål.

Bankoforeninger i Danmark frygter, at den nye aftale kan betyde, at det er sidste gang, der bliver råbt 'Gamle Ole' i de syd- og sønderjyske bankohaller.

- Vi frygter, det betyder lukning af bingo- og bankohaller, og det vil være ærgerligt, for det er en stor social aktivitet, slutter Louise Kahne, næstformand i Bankoforeninger i Danmark.

Vi har været i kontakt med Skatteministeriet for at forholde skatteminister, Jeppe Bruus (S) kritikken, og vi afventer en kommentar.