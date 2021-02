Gang gør godt: Gå forandringer i møde med gode gå-råd

- Vi er skabt til at bevæge os - ikke sidde stille.

Med de ord i baghovedet arbejder Thomas Lind, visionsprojektleder fra DGI, for at inspirere og komme med vejledning til, hvordan man får god motion ved løb og gang.

Vi holder os dog lige til det med at gå. For det er nemlig god nok motion og mere realistisk for mange, fremhæver Thomas Lind fra DGI, der lige nu kører kampagnen "Hele Danmark går", hvor de inviterer danskerne ud at gå.

- Man forbrænder lige meget ved gang og løb. Det er afstanden, der afgør, hvor meget man forbrænder – og dog. Løb kan sætte forbrændingen mere i vejret, så man også efterforbrænder, hvis pulsen har været godt oppe, fortæller projektlederen.

Fint med to gange om ugen

Men det stopper ikke her, for det er også godt for andet end de overflødige kilo, når man bevæger sig ud.

- En lang række kræftsygdomme reduceres - stress og angst reduceres ved gang, siger Thomas Lind.



30 minutter to gange om ugen er fint til en start, men det kommer selvfølgelig an på udgangspunktet, lyder det.

Få mere ud af turen

Hvis du vil have lidt ekstra ud af din gåtur kommer her fem gode råd til, hvordan du varierer din gang.