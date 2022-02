Gasprisen skyder i vejret med 30 procent - ingen udsigt til billigere varme

Russerne har skruet ned for gassen

Dagens prisstigning kommer efter, at priserne på gas steg med fem procent, da Rusland annoncerede anerkendelsen af de to oprørsområder. Det skete efter en lang periode , hvor det russiske statsselskab Gazprom havde skruet ned for gassen.

- I øjeblikket modtager Europa kun cirka halvdelen af den normale mængde. Russerne siger, at de overholder deres langsigtede forpligtelser med hensyn til levering, men de tilbyder heller ikke længere gas på spotmarkedet, så for mig ligner det en koordineret handling, siger Kristian Poulsen og fortsætter:

- Jeg tvivler på, at de vil slukke helt - de er alt for afhængige af indtægterne. Omvendt vil vi sandsynligvis heller ikke bare nægte at modtage, det er vi for afhængige til, siger Kristian Poulsen.