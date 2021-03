Genåbning af højskole bekymrer forstander

- Det er hasarderet, mener forstanderen på Rønshoved Højskole.

Det er genåbningen af skolen, han taler om.

- Jeg forstår ikke, at når pandemien nu har varet i 12 måneder, hvorfor kan man så ikke vente de få ekstra måneder, indtil vi alle er vaccineret, spørger Thue Kjærhus.

Det er især personalet, forstanderen tænker på, når han mener, at genåbningen er lige vel risikabel.

- Jeg har ansatte, der er i risikogruppe, og jeg synes ikke, man har hørt megen snak om personalet. Det hele har handlet om, hvordan det er for eleverne. Og jeg forstår så udmærket frustrationen hos eleverne, men jeg mener, at problematikken omkring betydningen for personalet mangler at blive italesat.