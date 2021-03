Genåbningsplan er klar - men hvad får du ikke svar på lige nu?

Hvad må festivaler?

Det svar skal vi vente på lidt endnu. En "hurtigt-arbejdende ekspertgruppe" skal i midten af april komme med forslag til, hvordan festivaler og andre arrangementer med større forsamlinger kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Regeringen og aftalepartierne skal derefter forhandle disse forslag ind i den allerede præsenterede gradvise genåbning, står der i aftaleteksten.

Dog står der også i aftaleteksten, at vi må forvente, at der stadig vil gælde restriktioner for arrangementer med risiko for superspredning, også når sårbare borgere og dem over 50 år alle har fået sit første stik.

Hvornår droppes forsamlingsforbuddet?

Det nuværende forsamlingsforbud er fem personer indendørs og ti personer udendørs. Det skal vi indtil videre holde fast i.

Ligesom med de større arrangementer kan vi forvente at vide mere om dette i midten af april. I hvert fald skal Epidemikommissionen ifølge aftaleteksten på dette tidspunkt komme med en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet, som skal implementeres i den gradvise genåbning.

Det er ikke præciseret, hvornår anbefalingen om en social boble på fem personer vil blive lempet, men det må naturligt formodes at ske i takt med udfasning af forsamlingsforbuddet.

Hvornår skal jeg ikke arbejde hjemme længere?

Det anbefales stadig, at man skal arbejde hjemmefra, hvis det er muligt. Denne anbefaling kommer øjensynligt til at vare lidt endnu.

I anden omgang af fase to, der er noteret til den 6. maj, står dog, at Sundhedsmyndighederne på dette tidspunkt skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

Hvad med mundbind, afstand og håndsprit?

Retningslinjerne i forhold til hygiejne og smitterisiko er kommet for at blive under genåbningen. Gennem aftaleteksten står flere gange nævnt, at retningslinjer vedrørende mundbind, afstand og hygiejne er tiltag, der stadig er gældende under genåbningen.

Ydermere står der i aftaleteksten, at vi skal forvente, at der stadig vil gælde restriktioner i forhold til generelle smitteforebyggende tiltag i den sidste fase af genåbningen, som gælder fra det tidspunkt, hvor alle borgere over 50 år er vaccineret til, at alle danskere er vaccinerede.

Hvornår kan jeg opleve nattelivet igen?

Danseskoene må du også have pakket væk lidt endnu. I aftaleteksten står der, at Epidemikommissionen skal vurdere, hvorvidt nattelivet kan åbne, når vaccination af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført. I samme ombæring skal det også vurderes, om de begrænsede åbningstider og forbuddet mod salg af alkohol mellem klokken 22.00-05.00 skal lempes.

Dog står der i aftaleteksten, at vi skal forvente, at der stadig vil gælde restriktioner for nattelivet, når vi har nået ovenstående vaccinepunkt.