Generator fra Kolding skal tænde lys på børnehjem i Ukraine

- Jeg synes, det er ærgerligt, at der står noget gammelt ”skrot” her, som aldrig vil komme i drift igen, mens der er nogen i Ukraine, som har fået smadret deres liv, og som virkelig mangler sådan en, siger Ulrik Pedersen.

- Jeg står for service og vedligehold på de her bygninger og kommer af og til forbi den på min rundtur, fortæller Ulrik Pedersen, som også er frivillig i Dansk Folkehjælps lokalafdeling i Vejen.

En by, der er har været udsat for hårde bombardementer i begyndelsen af krigen, og som er hårdt ramt på både strøm- og vandforsyning.

Sammen med elektriker Ulrik Pedersen har han lige belastningstestet den 40 år gamle generator, som snart er på vej til Ukraine, hvor den skal skaffe strøm til et børnehjem i Mykolajiv – en by – lidt større end Aarhus – i det sydlige Ukraine, 65 kilometer fra Sortehavet.

- Hvis man forsyner et børnehjem med den her, er der chance for, at de også kan læse lektier om aftenen.

Vi samler forråd - de mangler det

At den gamle generator skulle i brug i Ukraine så hurtigt som muligt, var Ulrik Pedersen ikke i tvivl om.

- Til sammenligning er vi i Danmark ved at forberede os på at kunne klare os selv i tre dage, og i Ukraine kører de på tredje år, hvor de er ved at få det hele smadret. Så det, synes jeg, sætter det lidt i perspektiv, siger Ulrik Pedersen.

- Det, der er vores ”underholdning”, når vi sidder og spiser aftensmad til nyhederne, det er for rigtig mange mennesker deres liv – de får hele deres liv smadret. Vi kan bare slå væk, når vi ser det på tv, siger Ulrik Pedersen.

- Det er generationer nu, som er tyranniseret og traumatiseret, og så er vi bare nødt til at prøve at gøre et eller andet. Og nu havde vi muligheden, og så skulle den bare kæmpes til ende, siger han.

Sat i stand med hjælp fra donorer

Ulrik Pedersen fik ejeren af den gamle generator til at donere den til Ukraine og ringede så til sin onkel, Preben Pedersen, som er lokalformand for Dansk Folkehjælp.

I løbet af den seneste tid har Ulrik Pedersen sat generatoren i stand med hjælp fra indehaveren af ScanProtec, der er specialister i generatorer og nødstrømsanlæg.

Sammen fik de udskiftet filtre, en pakning i turboen, olie vand, forvarmer, batterier og nogle slanger, og så fik de startet generatoren - og den virker.

- Jeg har haft en meget large arbejdsgiver, som har givet mig ret frie hænder til at arbejde med det. Og vi har haft samarbejdspartnere og sponsorer, blandt andet ScanProtec, som har været den store donor. Uden deres hjælp – deres mange års erfaring – havde vi ikke kunnet få det til at ske, siger Ulrik Pedersen.

Løser en lille del af et stort problem

Nu er generatoren tryktestet og klar til at blive skilt ad og kørt til Ukraine, hvor den blandt andet skal give lys til lektielæsningen på et børnehjem.

Ukraines infrastruktur er nu så smadret, at cirka 80 procent af strømforsyningen foregår ved hjælp af generatorer.

- Grunden til, at vi synes, den her er fed, er, at den kan repareres med et gummibånd. Stort set. I modsætning til generatorer i dag som er logget på computere, så er denne her helt mekanisk og simpel at reparere ude i felten, så der skal ikke ret meget til.

- Den vil være meget drift-stabil dernede, og de behøver ikke at have nogen synderlige reservedele for at kunne holde den kørende. Det er egentlig bare ”plug and play” og så kører vi, siger Ulrik Pedersen.