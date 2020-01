Genforeningen var først i statsministerens nytårstale

Der blev kun sagt 'godaften', før Mette Frederiksen (Soc.dem.) straks begyndte sin nytårstale med Genforeningen.

- I år er det hundrede år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmmark. Nationen blev helet. Sønderjyderne kom hjem. Det skal vi fejre, sagde statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.).

Statsministerens prioritering af Genforeningen vækker glæde hos Jens Andresen, der er formand for Grænseforeningen.

- Det indikerer, at statsministeren også ser det som en stor begivenhed, siger han og fortsætter.

- Jeg tror, det kommer til at betyde, at denne markering af det fællesskab, som danmark er præget af, at det bliver markeret på en god måde, siger Jens Andresen.

Statsministeren: Genforeningen fortæller meget om danskerne

Mette Frederiksen fortsatte herefter med at tale om, hvad Genforeningen fortæller om danskerne.

- Store beslutninger om vores samfund og fremtid træffer vi klogt. Med holdbare resultater og vi gør det fælles, siger hun.

Dronningen talte også om genforeningen

Genforeningen stod dog ikke kun skrevet på statsministerens talepapir. Hendes majestæt dronning Margrete satte også ord på den hundrede år gamle historiske begivenhed, da hun holdte sin nytårstale nytårsaften.

Læs også Dronningen: Sønderjyderne ved, at dér vendte sig et blad i Danmarks historie

- Den 10. juli er det 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Genforeningsdagen blev en mærkedag, ikke blot for sønderjyderne, men en dag, som inddrog hele Danmarks befolkning. I tusindvis strømmede folk til fra hele landet for at opleve kong Christian 10. ride over grænsen på den hvide hest. Måske mange i dag kan føle, at det ligger fjernt, men spørg sønderjyderne: De ved, at dér vendte et blad sig i Danmarks historie. Det kan vi godt være bekendt at fejre, når årsdagen kommer, og det vil vi fejre.

Mette Frederiksens nytårstale var hendes første som statsminister af Danmark. Man kan læse resten af talen her.