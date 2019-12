Giv dit kæledyr mad, musik og leg nytårsaften

Nytårsaften er fest og farver for de fleste, men for kæledyrene kan det være en forfærdelig oplevelse. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fyrværkeri og kæledyr går ikke altid godt i spænd. Nytårsaften kan for mange kæledyr være en forfærdelig oplevelse, når raketter og batterier føres af og giver kæmpe brag.

Stine Fisker, der er veterinærsygeplejerske ved Evidensia Kolding Dyrehospital, mener kæledyrsejere kan tage nogle generelle forholdsregler forud for nytårsaften.

- For katte og hunde kan lukkede vinduer og nedrullede gardiner gøre en forskel, og så er det jo også vigtigt at sørge for, at kæledyrene ikke kan løbe væk, så hold også dørerne lukket, opfordrer hun, mens hestepraktiserende dyrlæge Lotte Bøgedal tilføjer:

- Vat i ørene hos heste kan være med til at dæmpe lyden af fyrværkeri, men det er noget, man som hesteejer måske skal have afprøvet, så hesten ikke bliver for generet af det.

Leg og mad aktiverer

Ligegyldigt om dyrene er indenfor hjemmets vægge eller ude i en stald, kan beroligende toner fra højttalerne også hjælpe de firbenede venner, mens det brager løs.

For kæledyrene vil mad og leg være gode aktiviteter, som de kan få tiden til at gå med.

- Man kan bygge en hule til sine kæledyr, så de har et sted, hvor der er mørkt og trygt for dem at være. Og selvom kæledyrene er indendørs, så kan man sagtens lave en masse aktiviteter, for i virkeligheden bliver hunde mere trætte af at bruge hjernen, siger Stine Fisker.

Hun opfordrer også kæledyrsejere til at tage lufteturene tidligt nytårsdag, inden raketter og batterier suser mod himlen, men hun gør opmærksom på, at der stadigvæk kan blive fyret nytårskrudt af første januar, når dyrene skal luftes igen.