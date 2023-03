Globetrotter fra Als har i 30 år noteret ting, vi danskere kunne blive bedre til

Det kan være nyttigt at kaste et blik i spejlet, inden man går uden for sin dør. Sidder der en rest af tandpasta i mundvigen, eller er der æg i skægget?



Pensioneret ingeniør Morten Schøler har skrevet sådan et spejl. 256 sider om forskelle mellem den måde vi gør tingene på i Danmark, og den måde andre mennesker gør tingene på.

Og vi har faktisk lidt æg i skægget. Bogen hedder "Danmark og Verden: Finurlige forskelle". Og det er de.

- Det er ikke min mening at lave Danmark-bashing, siger forfatteren med et engelsk låneord, et emne, der har sit eget kapitel i bogen.