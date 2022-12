Gode chancer for lokal hvid jul - men Syd- og Sønderjylland må nøjes

For at få landsdækkende hvid jul skal der ligge mindst 0,5 centimeter sne i 90 procent af landet om eftermiddagen juleaftensdag.

Chancen for lokal hvid jul er dog stigende. Der er især gode chancer for et snedækket julelandskab, hvis man skal fejre jul i det centrale eller nordlige Danmark.

I vores egen landsdel ser det dog noget mere kedeligt ud - med mindre man er til regn, selvfølgelig.

Som det kan ses i grafikken øverst, der viser den amerikanske regnemodel GFS' beregning af snedybde juleaften klokken 16, vil der altså heller ikke være meget sne at finde. Faktisk lige præcis 0 centimeter.