Gode råd: Sådan bader du sikkert

5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok

Det er vigtigt, at du undersøger vandets dybde, inden du begiver dig ud i et hovedspring. Svøm eventuelt ud i vandet først og vurder.

6. Pas på SUP-boards:

De seneste år er flere strandgæster begyndt at bruge SUP-boards på strandturen. Kystlivredningen melder alene i år, at 25 procent af alle redningsaktioner involverer SUP-boards. Derfor opfordrer redderne til at være særlig opmærksom på vind- og strømforhold og minder om, at det er lovpligtigt at medbringe redningsvest, når man bruger boardene.