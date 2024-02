Der er dog en naturlig årsag til faldet på landsplan og en stigning i Region Syddanmark.



Det fortæller Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden i en pressemeddelelse.

- Det skyldes, at der i slutningen af 2023 var ekstraordinær meget handelsaktivitet i blandt andet de områder, hvor boligskatterne nu er steget på grund af de nye boligskatteændringer, fordi dem, der nåede at købe og overtage en bolig før årsskiftet, bliver mindre hårdt beskattet i 2024 og fremover. Nu er muligheden for en lavere boligskat ophørt, og det påvirker prisudviklingen på boligmarkedet. Andre steder er boligskatterne nu lavere, som modsat kan have den effekt, at boligpriserne stiger, siger hun.