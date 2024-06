Gør det sjovt at være klimafamilie - det her kan du gøre selv

Et skridt af gangen

Der blev indkaldt til familieråd, og de fire blev enige om at lave deres egen nedskrevne 2030-plan. Udgangspunktet var at forbedre husstandens klimaregnskab for hvert år. Men også at det ikke skulle ske på én gang.

- Det er komplet urealistisk - ikke mindst økonomisk. For eksempel vil vi gerne købe en elbil, men den er dyr. Så vi sparer op og planlægger at købe en i 2028, fortæller han.

- Men det vigtige er, at vi faktisk har masser af muligheder for at gøre noget, og at vi kan indhente viden om, hvordan det skal gøres, siger Charlotte Weitze.

Indgå væddemål

De to teenage-døtre er i den grad med på ideen. Og har givet den en ekstra skalle.

- En dag kom de hjem og sagde: Hov, spiser vi døde dyr? Siden har vi spist vegetarisk. Det var ikke en del af planen, men planer kan jo ændres, siger han.

Noget andet familien gjorde var at indgå væddemål og dermed gøre det sjovere at opnå deres egne klimamål.

- Vi startede med at indgå et væddemål med regeringen om hvem af os, der kunne opfylde 2030-målene først. Vi vandt, griner han.