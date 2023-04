Gør påskevejret virkelig boligkøberne forårskåde? Ejendomsmæglerne er ikke i tvivl

Vi køber sommerhus i påsken

Falskt. Vi kan godt lide at se på boliger til salg i påsken – også sommerhuse, men det er ikke i påsken, vi slår til og køber. Det gør vi først 4-5 uger efter påske. De tidlige sommermåneder er højsæson for sommerhussalg.

Vi går til åbent hus i påsken

Sandt. Mange går til åbent hus, men ikke alle. Er man boligsøgende, er det oplagt at bruge påskedagene på at se på boliger og køre rundt i nogle områder og vejre stemningen. I en undersøgelse blandt Boligsidens brugere svarer 22 procent, at de skal se på bolig til salg i påsken.

I 2014 var der rekordmange åbent hus-arrangementer anden påskedag, hvor over 15.000 boligsælgere slog dørene op. Så mange bliver der ikke i år, men du kan naturligvis se alle boligerne her på siden, hvor de ligger og gør sig til.

Alt handler om sommerhuse i påsken

Falsk. Tidligere undersøgelser viser, at vi i højere grad bruger påsken på ejerboligjagt og i mindre grad på sommerhusjagt. Vi går til åbent hus i villaer og rækkehuse og bruger i det hele taget masser af tid på vores ejerboliger. Men mange har stadig tradition for at åbne sommerhuset i påskeferien, så det er ikke en myte, at påsken også handler om sommerhuse.

Påsken er blevet boligens højtid

Sandt. Boligrelaterede opgaver står øverst på vores liste over gøremål i påsken: Vi skal se på boliger til salg, i sommerhus, i haven eller renovere. I en undersøgelse blandt Boligsidens brugere svarer kun 10 procent, at de skal rejse, mens 16 procent enten har andre planer eller endnu ikke har besluttet, hvad de skal.

Kilde: Boligsiden.dk