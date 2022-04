Grå weekend i vente i Syd- og Sønderjylland

Weekenden bliver hverken bragende varm eller drivende våd. Derimod halvkølig for årstiden med toptemperaturer omkring 15-16 grader og stort set fri for nedbør.

Det skyldes et højtryksområde over Storbritannien og Nordsøen, der sender tør og kølig luft ind over Danmark.

Det giver en blanding af sol og skyer og måske enkelte lette byger ifølge Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.

- Det er især om nætterne, at det bliver køligere end normalt for slutningen af april, siger han.