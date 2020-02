Grænseambulance skal flyttes

Sidste år aftalte regionsrådet i Syddanmark at bruge ni mio. kroner ekstra på flere ambulancer og akutbiler i regionen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Et enigt regionsråd ønsker at flytte ambulancen i det østlige grænseområde i løbet af foråret. Fremover skal køretøjet rykke ud fra Skovglimt 6 i Kruså og bliver derfor flyttet fra sin nuværende placering i Padborg.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Ifølge Mads Skau (V), formand for regionens præhospitale udvalg, er ejendommen godt placeret, så der er direkte muligheder til de større veje fra adressen.

- En analyse har vist, at vi kunne forbedre responstiderne i grænseområdet ved at flytte vores ambulance i Tinglev tættere på grænsen. Tilbage i september sidste år flyttede vi derfor ambulancen til en midlertidig placering hos Brand og Redning i Padborg. Vi har været rigtigt glade for lokalefællesskabet der, men har nu fundet en endnu mere ideelt placeret ejendom, der kan huse Kruså-ambulancen permanent, siger han.

Den nye adresse afventer de sidste godkendelser, før det kan træde i kraft.