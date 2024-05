Grænsebutik sænker prisen på tusindvis af varer

Danskerne er kommet i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig at køre over grænsen for at købe ind. Det viser i hvert fald grænsebutikskæden Fleggaards egne undersøgelser, og derfor sætter butikskæden nu prisen mærkbart ned på mange tusinde varer. Det skriver B.T.

- Vi har lidt over 4.000 varenumre, og vi har gjort det, at vi har set på de hidtidige priser og så mere eller mindre justeret dem nedad på samtlige varer, siger Lars Mose Iversen, som er CEO hos Fleggaard Detail, til B.T.

CEO'en fortæller, at priserne i gennemsnit bliver sat ned med 20 procent. Ifølge ham sker prisnedsættelserne for at være på forkant med udviklingen.